Konzum nedáva rozum

Každodenný život so sebou prináša každodenné nákupy. Nové oblečenie, nové topánky, nové šperky. Dopĺňať je potrebné aj drogériu a nepochybne, čerstvé potraviny, bez ktorých si snáď nevieme predstaviť život.

Kdesi v letáku, ktorý vôbec neuznávame (zbytočné papiere v schránke, stačilo by pritom len na ňu nalepiť štítok: Prosím, nevhadzujte letáky!), spozorujeme akciové tričko. Povieme si: pekné, lacné a k tomu ešte aj štýlové! Hneď zajtra zájdeme do obchodu a kúpime si ho, pre istotu s predstihom, aby ich ešte mali. Určite sa oplatí kúpiť si aj zo tri kusy. Za tú nízku cenu by to predsa bola škoda! Škoda, veru, škoda, že zabúdame na náš plný, presýtený šatník oblečenia, ktoré priam kričí: obleč ma! No nie je reálne a možné, aby sme ich stíhali obliekať čo i len raz za týždeň či mesiac. Žiaľ, pravda je taká, týždeň má len sedem dní a oblečenia máme vyše hlavy (doslova).

V posledných dňoch ste si možno všimli, že nemenovaný reťazec „presedlal“ na newsletter a jeho letáky si už v schránke (našťastie) nenájdeme (stovky zachránených stromov). Snáď nám to teraz nevadí, keďže doteraz nám v schránke naopak prekážali. Online shop-y máme takpovediac v malíčku. Skrátka vieme, ako to tam chodí. Vybrať, kliknúť, zaplatiť a objednať. Nemusíme sa tlačiť, preberať, plašiť. Skvelé! Iba žeby nie? Láka či núti nás to väčšmi nakupovať i to, čo vlastne ani nechceme? Dajme si ruku na srdce, je to hlúposť. Možno vhodná výhovorka. Zrátali sme si niekedy, koľko párov ponožiek, nohavíc či tričiek máme v skrini? A vážne nám k šťastiu chýbajú nové šaty, keď ich máme v skrini zo desať a leto má len temer 100 dní? Nie je to len zbytočný prepych a márnosť? Uvedomujeme si trpkosť módneho priemyslu? Máme tendenciu pravidelne vyradzovať šatník. Vraj sa to tak aj vraví, že raz za čas ho je správne pretriediť. Avšak, nerobíme to pričasto? Doplňujeme, vyhadzujeme (otázka je: kam?), doplňujeme, vyhadzujeme... Nenosené oblečenie nie je v kurze, stačí ho už len vyhodiť? (nezabúdajme na kontajnery na oblečenie; charity, detské domovy, ktoré sa oblečeniu určite potešia; susedov či známych, ktorí sa (snáď) neurazia a oblečenie tak putuje do ďalších rúk, čím mu znovupoužívanie pridáva na hodnote.

Pachtíme sa za trendami, štýlom, chceme sa páčiť? Namieste je otázka: čo je štýlové, trendové, „in“? To, čo vidíme na stránkach najnovších časopisov či najpútavejších príspevkoch na sociálnej sieti? Nie je dôležité zaujať svoj vlastný názor a postoj a byť spokojný aj s tým (niekedy ozaj málom), čo máme. Len tak si človek dokáže uvedomiť, že k šťastiu nepotrebuje vôbec veľa, stačí to málo (aj v šatníku).

Samozrejme, je nevyhnutné dopĺňať drogériu, potraviny či kúsky v šatníku. No niekedy by sme si ozaj mali skontrolovať napríklad zásobu špajze, ktoré nie je prázdna, no napriek tomu stále nakupujeme a časom i veci po záruke (zbytočne) vyhadzujeme. Vo výbere drogérie máme mnohokrát jasno, používame svoje overené značky, avšak radi si ich doplníme o neustále nové a lepšie novinky. Poväčšine to však ani súrne nepotrebujeme. Chceme mať možno len to, čo majú iní, čo nám núka (núti) reklama. Máme vôbec šancu všetko využívať? Úprimne, koľko kozmetiky máme doma? Málo toho zrejme nebude.

Nechcem nikoho poúčať, a až vôbec niekomu rozkazovať. Len ma ozaj mrzí, ako nás prepadol konzumný spôsob života. Mám pocit, že zabúdame na to vzácne. Premohol nás konzum, ktorý nás len ukráca práve o to významné, na čom v živote skutočne záleží. Skúsme si vždy pri kúpe akéhokoľvek oblečenia, drogérie, topánok, bižutérie či inej veci položiť otázku: nevyhnutne a súrne to k svojmu životu potrebujem? Možno časom prídeme na to, že menej je niekedy viac, a práve menej nás robí viac šťastnými.